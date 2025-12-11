Il Volo in concerto il 3 luglio a Pistoia | parte la corsa ai biglietti

Il 3 luglio 2026 Pistoia ospiterà uno dei concerti più attesi dell’estate, con la band italiana Il Volo. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica nel suggestivo contesto della città. La corsa ai biglietti sta già iniziando, preparando il terreno per una serata indimenticabile.

Pistoia, 11 dicembre 2025 - Un grande evento speciale all'interno dell'estate pistoiese si terrà il prossimo 3 luglio 2026 con lo spettacolo de Il Volo. Il celebre trio è infatti atteso per questa tappa toscana del loro "World Tour 2026-2027. L'appuntamento è in Piazza Duomo a Pistoia e per i fan è già iniziata la corsa ai biglietti. Le prevendite saranno attive dal 12 dicembre, alle ore 16 su Ticketone. Ma esclusivamente per il fanclub, è possibile comprare i primi biglietti già dalle ore 16 di giovedì 11 dicembre. Piero Barone (voce tenorile), Ignazio Boschetto (tenore), Gianluca Ginoble (baritono) saliranno sul palcoscenico allestito in piazza del Duomo a Pistoia con la loro inconfondibile eleganza e con quell'energia capace di trasformare ogni esibizione in un'esperienza unica.