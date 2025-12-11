Il Volo annuncia il world tour 2026-2027 | nuova data alla Reggia di Caserta l’8 settembre
Il Volo annuncia il nuovo world tour 2026-2027, con tappe in Europa e una data speciale alla Reggia di Caserta l’8 settembre. Dopo aver rivelato le date di TUTTI PER UNO e il successo del tour europeo, il gruppo introduce due nuove leg, ampliando il calendario delle esibizioni per i prossimi anni.
Dopo aver svelato le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e nel pieno del successo del tour europeo, IL VOLO annuncia oggi due nuove leg del WORLD TOUR 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti per l’estate 2026 e nuove incredibili tappe europee ad ottobre 2027. Martedì 8 settembre 2026 IL VOLO torna a esibirsi a Caserta all’undicesima edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE, nel magnifico scenario della Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone. Il WORLD TOUR 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e in Spagna con una data a Barcellona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Radio1 Rai. . #Ucraina La Russia annuncia l'abbattimento di 287 droni ucraini, intercettati tra la notte e l'alba, alcuni in volo verso Mosca. Droni navali di Kiev anche nel Mar Nero contro la petroliera Dashan, della 'flotta ombra' russa, seriamente danneggiata - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina La Russia annuncia l'abbattimento di 287 droni ucraini, intercettati tra la notte e l'alba, alcuni in volo verso Mosca. Droni navali di Kiev anche nel Mar Nero contro la petroliera Dashan, della 'flotta ombra' russa, seriamente danneggiata (nel video). Vai su X
Leggi anche: Vasco Da Gama Internacional: Top Trends di oggi
Leggi anche: La Lazio si vendica subito del Milan | Zaccagni segna e porta Sarri ai quarti di Coppa Italia
IL VOLO: due nuove leg del WORLD TOUR 2026-2027 [Info e biglietti] - 2027: i primi appuntamenti per l’estate 2026 e nuove tappe europee ad ottobre 2027. Si legge su newsic.it
Il Volo annuncia il World Tour 2026-2027: tutte le date tra Italia ed Europa - 2027: concerti estivi in Italia, Tutti per Uno a Mantova e leg europea. lifestyleblog.it scrive