Il Volo annuncia il world tour 2026-2027 | nuova data alla Reggia di Caserta l’8 settembre

11 dic 2025

Il Volo annuncia il nuovo world tour 2026-2027, con tappe in Europa e una data speciale alla Reggia di Caserta l’8 settembre. Dopo aver rivelato le date di TUTTI PER UNO e il successo del tour europeo, il gruppo introduce due nuove leg, ampliando il calendario delle esibizioni per i prossimi anni.

Dopo aver svelato le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e nel pieno del successo del tour europeo, IL VOLO annuncia oggi due nuove leg del  WORLD TOUR 2026-2027,  prodotte da Friends & Partners:  i primi appuntamenti per l’estate 2026  e  nuove incredibili tappe europee ad ottobre 2027. Martedì 8 settembre 2026 IL VOLO torna a esibirsi a Caserta all’undicesima edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE, nel magnifico scenario della Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone. Il  WORLD TOUR 2026-2027  farà tappa in  Italia  con  numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026,  e in  Spagna  con una data a Barcellona. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

