Il Volo annuncia il tour estivo nel 2026 ed europeo nel 2027

Il Volo annuncia le date del tour estivo 2026 e delle tappe europee del 2027, ampliando il loro calendario di concerti con nuove tappe nel mondo e in Europa. Dopo il successo del tour europeo e della quarta edizione di Tutti per uno, la formazione musicale prosegue con ulteriori appuntamenti live, prodotti da Friends & Partners.

Il Volo annuncia i primi appuntamenti live per l'estate 2026 e nuove tappe europee a ottobre 2027. Dopo aver svelato le date della quarta edizione di Tutti per uno e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo annuncia oggi due nuove leg del World Tour 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti per l'estate 2026 e nuove tappe europee a ottobre 2027. Le prevendite per le date italiane sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, giovedì 11 dicembre, e dalle 16:00 di venerdì 12 dicembre saranno disponibili su Ticketone. Il calendario completo. 01072026 MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FEST PIAZZA CASTELLO 03072026 PISTOIA – PIAZZA DUOMO 06072026 ASTI – ASTI MUSICA PIAZZA ALFIERI 08072026 VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO 15072026 BARCELLONA – LES NITS OCCIDENT 17072026 CERNOBBIO (CO) – LAKE SOUND PARK VILLA ERBA 23072026 CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA 25072026 ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL CASTELLO CARRARESE 31072026 CODROIPO (UD) – VILLA MANIN 02082026 FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE 07082026 BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO 09082026 ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL ANFITEATRO IVAN GRAZIANI 27082026 LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE 28082026 MACERATA – SFERISTERIO 06092026 BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA 08092026 CASERTA – REGGIA PIAZZA CARLO DI BORBONE 10102027 BRUXELLES – FOREST NATIONAL 12102027 STUTTGART – HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE 13102027 DUSSELDORF – PSD BANK DOME 15102027 LODZ – ATLAS ARENA 17102027 BUDAPEST – MVM DOME 18102027 PRAGUE – O2 ARENA 20102027 FRANKFURT @ FESTHALLE 22102027 BRATISLAVA – TIPOS ARENA 24102027 ZURICH – HALLENSTADIUM 26102027 MADRID – MOVISTAR ARENA 28102027 PORTO – UBER BOCH ARENA 02112027 MUNICH – OLYMPIAHALLE 03112027 WIEN – STADTHALLE D.

