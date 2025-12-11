Il vincitore dell’Eurovision 2024 ha deciso di restituire il trofeo

Il cantante svizzero Nemo, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024, ha annunciato la restituzione del trofeo all’Unione europea di radiodiffusione (EBU). Questa decisione suscita interesse e riflessioni sul significato del riconoscimento e sulle dinamiche del prestigioso contest musicale.

Nemo, cantante svizzero vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024, ha deciso di restituire il suo trofeo all’Unione europea di radiodiffusione ( Ebu ). In un post su Instagram, Nemo ha evidenziato che c’è un conflitto tra i valori ufficiali della competizione – come l’unità e l’inclusione – e la volontà di garantire la partecipazione di Israele, dopo che le Nazioni Unite hanno classificato quello in corso nella Striscia di Gaza come genocidio. Nemo ha evidenziato che la critica non è rivolta ai singoli artisti, ma alla gestione della realtà politica da parte dell’Ebu. La presenza di Israele alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest (che si terrà a Vienna) ha già portato al forfait di Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda. 🔗 Leggi su Lettera43.it