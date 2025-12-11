Il ' Villaggio di Babbo Natale' a Casciana Terme

Il Villaggio di Babbo Natale a Casciana Terme è pronta ad accogliere grandi e piccini in un'atmosfera magica e festosa. Un evento speciale che invita le famiglie a immergersi nello spirito natalizio, tra luci, giochi e sorprese, creando ricordi indimenticabili in un contesto incantato.

Casciana Terme si prepara ad accogliere l'atmosfera incantata del Natale con un evento pensato per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.Sabato 13 dicembre, dalle 11 alle 18, il centro del paese si trasformerà nel 'Villaggio di Babbo Natale', grazie all'iniziativa organizzata da.

