Il video-provocazione di Diprè gli costa caro | denunciato su un treno del Veneto

Andrea Diprè, noto per le sue provocazioni online, si è recentemente trovato coinvolto in una vicenda legale dopo aver pubblicato un video in cui si mostra in uniforme di controllore Trenitalia. La frase pronunciata davanti alla videocamera ha attirato l’attenzione delle autorità, portando alla sua denuncia. Questa vicenda evidenzia i rischi delle provocazioni sui social e le conseguenze legali che ne derivano.

«Sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia, faccio il controllore, tolleranza zero». Con questa frase, pronunciata davanti alla videocamera, Andrea Diprè introduceva l'ennesimo video provocatorio pubblicato sul suo canale YouTube. Giacca, cravatta e tono serissimo: l'ex avvocato, diventato celebre per contenuti estremi e performance al limite del grottesco, si era calato nei panni di un capotreno. senza esserlo. L'episodio risale a ottobre, quando Diprè ha messo in scena una vera e propria ispezione fasulla a bordo di un regionale in viaggio lungo la Portogruaro–Venezia. Smartphone alla mano, imitava la verifica dei biglietti avvicinandosi ai passeggeri come se fosse un dipendente in servizio.