Il video delle scuse di Tatiana Tramacere | Ho sbagliato ma non scagliatevi così contro una ragazza

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, ha diffuso un video di scuse rivolto ai giornalisti, ammettendo di aver commesso degli errori. La ragazza ha spiegato di essersi nascosta per un lungo periodo a causa di un malessere che avrebbe affrontato da anni, chiedendo comprensione e rispetto nei suoi confronti.

Tatiana parla stasera a "Chi l'ha visto": la verità e le scuse alla famiglia e ai cittadini di Nardò

#TatianaTramacere e le scuse, chiusi #profili #social

Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell'amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa.