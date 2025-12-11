Il video dell' assalto Usa alla petroliera venezuelana | l' elicottero i soldati sul ponte le armi spianate

Il video diffuso dall'Attorney General Pam Bondi mostra l'operazione statunitense al largo del Venezuela, con personale armato che si cala da un elicottero sulla petroliera sequestrata. Le immagini rivelano i momenti dell'assalto, con soldati sul ponte e armi puntate, offrendo uno sguardo diretto sulle azioni militari intraprese dagli Stati Uniti.

Washington, 11 dicembre 2025 - L'attorney general Pam Bondi ha pubblicato su X un video sul sequestro di una petroliera al largo del Venezuela che mostra personale armato Usa calarsi sulla nave da un elicottero, per poi muoversi sul ponte con le armi puntate. L'Fbi, Homeland Security Investigations e la Guardia Costiera degli Stati Uniti, col supporto del Dipartimento della Guerra, ha spiegato, "hanno eseguito un mandato di sequestro per una petroliera utilizzata per trasportare petrolio sanzionato proveniente da Venezuela e Iran". "Per diversi anni - ha dichiarato - la petroliera è stata sanzionata dagli Stati Uniti a causa del suo coinvolgimento in una rete illecita di trasporto di petrolio a supporto di organizzazioni terroristiche straniere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net