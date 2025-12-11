Il verbo si fece carne l' appuntamento culturale alla Casa dell’Upupa

Sabato 13 dicembre, alle ore 16, la Casa dell’Upupa ospiterà l’evento “Il verbo si fece carne”, un appuntamento dedicato alla riflessione sulla Natività attraverso arte, parola e spiritualità. Un’occasione per approfondire e contemplare il significato di questa figura, creando un momento di connessione tra cultura e spiritualità in un’atmosfera di introspezione e bellezza.

