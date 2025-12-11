Il Venezuela | Trump ci ha rubato una petroliera

Il Venezuela ha denunciato il sequestro di una petroliera da parte degli Stati Uniti, definendolo un «furto sfacciato». La vicenda ha suscitato tensioni tra i due paesi, evidenziando le complesse dinamiche geopolitiche legate alle risorse energetiche e alle azioni legali internazionali. La disputa si inserisce in un contesto di crescente conflittualità tra Caracas e Washington.

Un «furto sfacciato». Così il Venezuela ha denunciato il sequestro di una petroliera da parte degli Stati Uniti. Avvertendo che si rivolgerà alle autorità per denunciare «questo grave crimine internazionale». Ai giornalisti alla Casa Bianca Donald Trump ha invece annunciato la confisca di «una petroliera enorme, molto grande, la più grande mai sequestrata». «È stata sequestrata per ottime ragioni», ha aggiunto. Senza però specificarle. Secondo il New York Times la Skipper, che navigava con falsa bandiera della Guyana, è stata sequestrata su ordine di un giudice americano per i suoi precedenti legami con il contrabbando di petrolio iraniano, sanzionato da Washington. 🔗 Leggi su Open.online

