Il Venezuela oggi ci mette davanti a un dilemma scomodo | da che parte stare?

Il Venezuela si trova al centro di una crisi complessa che coinvolge aspetti politici, economici e sociali. La situazione attuale solleva interrogativi difficili riguardo alle scelte da compiere e alle responsabilità di ciascuno, evidenziando le sfide di un paese in cerca di stabilità e di una via per il futuro.

Il Venezuela oggi ci mette davanti a un dilemma scomodo, uno di quelli in cui nessuno vorrebbe trovarsi. Da una parte c'è un regime criminale, denunciato da anni per violazioni sistematiche dei diritti umani, con carceri piene di prigionieri politici, dissidenti e perfino ostaggi internazionali, come il nostro connazionale Alberto Trentini. Un potere autoritario che non riconosce il risultato delle elezioni quando le perde, come abbiamo visto nel 2024, e che ha provocato il più grande esodo migratorio della storia recente dell'America Latina. Una cupola senza scrupoli, guidata da Nicolás Maduro, ha di fatto sequestrato un Paese ricchissimo di risorse, ma soprattutto ha sequestrato un popolo che, per la propria storia e la propria cultura, non si sarebbe mai immaginato in esilio.