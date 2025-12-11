Il Vajont onirico L’opera di Negrini al cinema Stella

Il cinema continua a esplorare i temi della montagna e delle sue storie attraverso proiezioni suggestive. In questa occasione, al cinema Stella di Grosseto, si presenta

GROSSETO Nuovo appuntamento con Montanaria, la rassegna di cinema di montagna organizzata dal Cai Grosseto e dal Clorofilla. Questa sera alle 21.15, per la giornata internazionale della montagna, ci sarà la proiezione al cinema Stella di Grosseto di " La luna sott'acqua " di Alessandro Negrini, che sarà presente in sala. Il documentario, vincitore di dieci premi internazionali e già acclamato in numerosi festival europei, continua a conquistare pubblico e critica per la sua capacità di unire poesia visiva, impegno civile e realismo magico. L'opera racconta con linguaggio visionario e struggente la vicenda del paese di Erto, sopravvissuto alla tragedia del Vajont ma costretto a resistere anche all'oblio e alle logiche del profitto.