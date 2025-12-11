Il tour universitario di Calenda tocca il Sannio | Voglio coinvolgere i ragazzi Abbiamo bisogno di voi

Il tour universitario di Carlo Calenda fa tappa nel Sannio, presso l’Unisannio, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e ascoltare le loro esigenze. Il leader di Azione ha sottolineato l’importanza di portare la politica tra i giovani, affermando che “la politica deve andare dai giovani e non viceversa”. L’incontro ha visto la partecipazione degli studenti dell’ateneo.

Tempo di lettura: 2 minuti “La politica deve andare dai giovani e non viceversa”. Ne è convinto il leader di Azione Carlo Calenda che oggi pomeriggio è stato ospite dell’ Unisannio dove ha incontrato gli studenti dell’ateneo. Presenti anche il consigliere comunale Vincenzo Sguera e dirigente della Provincia Nicola Boccalone. L’incontro promosso dall’Associazione Uning del presidente Luigi Nuzzolo e il suo vice Giovanni Ponte rientra nella serie di confronti e dialoghi che Calenda ha voluto  svolgere in tutte le Università d’Italia. Sono stati 50 gli atenei che hanno risposto all’invito di Calenda che ha discusso di temi quali l’Unione Europea, la guerra tra Russia e Ucraina, lo spopolamento delle aree interne meridionali e del Paese tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

