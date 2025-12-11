Il Time nomina l’Intelligenza Artificiale come persona dell’Anno 2025

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Time annuncia l’Intelligenza Artificiale come Persona dell’Anno 2025, evidenziando il suo impatto rivoluzionario su lavoro, tecnologia e società. Questa scelta riflette l’importanza crescente dell’IA nel plasmare il futuro e le dinamiche globali, sottolineando il suo ruolo centrale nei cambiamenti in corso.

La rivista statunitense Time designa l’Intelligenza Artificiale come Persona dellAnno 2025. Il magazine esplora come l’IA sta trasformando il lavoro, la tecnologia e la società. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica