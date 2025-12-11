Il Time incorona l' Intelligenza Artificiale | è la Persona dell' Anno 2025

Il Time ha annunciato che l’Intelligenza Artificiale sarà la “Persona dell’Anno 2025”, un riconoscimento annuale assegnato dalla rivista dal 1927. Questa decisione riflette l’impatto crescente e la rilevanza dell’AI nel panorama globale, sottolineando il suo ruolo determinante nel plasmare il futuro della società e delle innovazioni tecnologiche.

Il Time incorona l'Ai. La celebre rivista statunitense ha annunciato che l'Intelligenza Artificiale è la “Persona dell’Anno 2025”, un riconoscimento che la rivista assegna annualmente dal 1927 alla figura — reale o simbolica — ritenuta più influente nel corso dell’anno. La cover story pubblicata oggi spiega che la tecnologia sta "influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite". “La persona dell'anno è un modo potente per concentrare l'attenzione del mondo sulle persone che condizionano la nostra vita. E quest'anno, nessuno ha avuto un impatto maggiore degli individui che hanno immaginato, progettato e costruito l'IA" la spiegazione della rivista: "L'umanità determinerà il percorso avanti dell'IA e ognuno di noi può svolgere un ruolo nel determinare la struttura e il futuro dell'IA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it