Il telescopio James Webb scopre la supernova più antica mai vista 730 milioni di anni dal Big Bang

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il telescopio James Webb ha individuato la supernova più antica mai osservata, risalente a soli 730 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa scoperta offre nuove prospettive sulla formazione delle prime stelle e sull'evoluzione dell'universo nei suoi primi tempi.

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha osservato la supernova più antica mai vista, un’esplosione stellare risalente a 730 milioni di anni dopo il Big Bang. Un nuovo studio su Astronomy and Astrophysics Letters ne descrive i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

