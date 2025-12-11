Il team di Clair Obscur | Expedition 33 ha svelato il budget | i costi di sviluppo sono bassi

Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha recentemente rivelato i dettagli del budget di sviluppo, evidenziando costi contenuti. Questa scelta sorprende, considerando il livello di qualità raggiunto dal gioco, che si è affermato come una delle principali sorprese della stagione videoludica.

Clair Obscur: Expedition 33 si è affermato come una delle sorprese più grandi della stagione videoludica, conquistando pubblico e critica con una qualità che molti avrebbero attribuito a un progetto dal budget colossale. In realtà, come confermato dal CEO Guillaume Broche in una nuova intervista, lo sviluppo è costato meno di 10 milioni di dollari, una cifra che palesa l'ambizione di Sandfall: dimostrare che anche uno studio indipendente può competere con i giganti del settore, realizzando un "prestige game" con risorse limitate ma idee molto chiare. La distinzione è ancora più evidente se si considerano i numeri dei tripla A moderni: Spider-Man 2 ha superato i 300 milioni di dollari, mentre GDR come Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake hanno toccato rispettivamente circa 59 e 137 milioni.

