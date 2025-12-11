Il talento di essere tutti e nessuno
Dal 12 al 14 dicembre 2025 all’Ecoteatro di Milano, va in scena
LUCA WARDIN UNO SPETTACOLO DA NON PERDERE!“IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO”TESTO E REGIA DI LUCA VECCHI UNO VIAGGIO PIENO DI POESIA E IRONIA ALL’ ECOTEATRO DI MILANO DAL 12 AL 14 DICEMBRE 2025Dopo una lunghissima tournée di enorme successo in tutta Italia approda all’Ecoteatro il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
LUCA WARD in scena all’ECOTEATRO DI MILANO dal 12 al 14 dicembre con “IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO” Dopo una lunghissima tournée di enorme successo in tutta Italia approda all’Ecoteatro di Milano dal 12 al 14 dicembre il coinvolgent - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Lautaro | Essere capitano mi ha cambiato la vita Si lavora ogni giorno per…
Leggi anche: Rivera | Mi dà fastidio che in Serie A i pochi calciatori bravi siano stranieri Avrei dovuto vincere un altro Pallone d’Oro
LUCA WARD “IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO” all’ ECOTEATRO DI MILANO - In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel DNA di ognuno di noi. Segnala politicamentecorretto.com
Calorosa accoglienza al Teatro Mandanici per Luca Ward: “Il talento di essere tutti e nessuno” conquista il pubblico - Calorosa accoglienza al Teatro Mandanici per Luca Ward: “Il talento di essere tutti e nessuno” conquista il pubblico ... Da politicamentecorretto.com