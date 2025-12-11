Il sorpasso inatteso | il campo progressista sfonda il 48% e incrina la forza del centrodestra

Un nuovo sondaggio YouTrend per SkyTg24 rivela un sorprendente sorpasso del campo progressista rispetto al centrodestra, con il 48% contro il 44%. Questo risultato, il primo dal 2022, scuote l’equilibrio politico e apre nuovi scenari per le prossime elezioni, segnando un momento di svolta nel panorama politico italiano.

L’ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24 scardina l’equilibrio apparente che ha dominato il panorama politico negli ultimi due anni e introduce un dato che non compariva dal 2022: il campo progressista raggiunge il 48%, superando il centrodestra fermo al 44%. È un movimento graduale, quasi silenzioso, che però si inserisce in un contesto in cui il gradimento verso il governo Meloni mostra un’erosione lenta ma continua. Nulla che metta in discussione la stabilità dell’esecutivo nell’immediato, ma abbastanza per certificare un clima politico più mobile, meno scontato, meno monolitico di quanto apparisse all’indomani del voto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it