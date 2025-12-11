Il sindaco | Un gesto involontario

Il presepe di Magliano, apparso danneggiato, non è stato volontariamente vandalizzato. Il sindaco ha chiarito che si è trattato di un gesto involontario, rassicurando la comunità e sottolineando l'importanza di preservare le tradizioni natalizie.

MAGLIANO Il presepe di Magliano non è stato danneggiato dai vandali. Il danneggiamento dell'allestimento natalizio sembrava infatti far pensare al gesto di qualche incivile. Ma la verità è emersa in poche ore, senza nemmeno il bisogno di guardare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sono stati alcuni genitori a contattare direttamente il sindaco, dopo aver riconosciuto nei propri figli – molto piccoli – i responsabili del gesto. I bambini, giocando, non si sono resi conto di aver arrecato un danno a un bene pubblico sradicando le statuine del Presepe senza accorgersi di quello che avevano commesso.

