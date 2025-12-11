Il sindaco revoca il rappresentante del Comune nel Consorzio Asi

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha deciso di revocare la delega del rappresentante comunale nel Consorzio Asi, nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il commissariamento dell'ente. Questa scelta si inserisce in un quadro di misure urgenti adottate dall'amministrazione per cercare di risolvere le criticità e garantire la stabilità finanziaria e gestionale del Comune.

Il sindaco Antonio Trombetta le sta provando tutte per evitare il commissariamento del Comune di Marcianise. L'ultimo atto è quello di revocare il rappresentante nel Consiglio Generale del Consorzio Asi.Trombetta ha revocato la delega al consigliere Vincenzo Letizia. Un atto che si inserisce. 🔗 Leggi su Casertanews.it

