Il sindaco revoca il rappresentante del Comune nel Consorzio Asi

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha deciso di revocare la delega del rappresentante comunale nel Consorzio Asi, nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il commissariamento dell'ente. Questa scelta si inserisce in un quadro di misure urgenti adottate dall'amministrazione per cercare di risolvere le criticità e garantire la stabilità finanziaria e gestionale del Comune.

