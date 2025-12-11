Il sindaco Lo Russo aumenta i salari dei dipendenti della Città Metropolitana di Torino | Hanno operato con impegno e senso di appartenenza

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha annunciato un aumento dei salari per i dipendenti della Città Metropolitana, riconoscendo il loro impegno e senso di appartenenza. La decisione è stata presa in conformità con il decreto-legge 27/2025, evidenziando l’attenzione dell’amministrazione nei confronti del benessere dei propri collaboratori.

Crescono i salari dei dipendenti della Città Metropolitana di Torino. Lo ha stabilito il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, dando attuazione al decreto-legge 272025. Sulla base di questo, infatti, ha deciso di aumentare le risorse per il fondo per il salario accessorio dei dipendenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

