Il sindaco Fiumicino | Quel polo logistico l’abbiamo bocciato

Il sindaco Carlo Fiumicino ha chiarito la posizione dell’amministrazione comunale riguardo al progetto del grande polo logistico Dugara, che è stato ufficialmente bocciato. La decisione si basa sulle preoccupazioni legate all’insostenibilità del piano, a causa della carenza di infrastrutture adeguate stradali e ferroviarie, fondamentali per garantire la sostenibilità del progetto.

Il sindaco Carlo Fiumicino ha sempre detto no al progetto del mega polo logistico Dugara. Un piano ritenuto insostenibile per la mancanza di infrastrutture stradali e ferroviarie. Insomma, un polo che – a suo dire – avrebbe attratto in zona un grande traffico su ruota. E adesso arriva la novità dell’inchiesta. "Si tratta di una questione di anni fa di cui non mi risultavano novità degli ultimi giorni. Ora emerge che siano in corso ulteriori accertamenti e attendiamo l’esito delle indagini". A parlare è proprio il primo cittadino di Brescello e il riferimento è all’inchiesta su una presunta attività illecita di smaltimento di scarti di accarierie – e relativi dati sugli accertamenti ambientali – che sarebbero stati depositati su un vasto terreno nella zona industriale Dugara, alle porte di Brescello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it