Il sindaco Fiumicino | Quel polo logistico l’abbiamo bocciato
Il sindaco Carlo Fiumicino ha sempre detto no al progetto del mega polo logistico Dugara. Un piano ritenuto insostenibile per la mancanza di infrastrutture stradali e ferroviarie. Insomma, un polo che – a suo dire – avrebbe attratto in zona un grande traffico su ruota. E adesso arriva la novità dell’inchiesta. "Si tratta di una questione di anni fa di cui non mi risultavano novità degli ultimi giorni. Ora emerge che siano in corso ulteriori accertamenti e attendiamo l’esito delle indagini". A parlare è proprio il primo cittadino di Brescello e il riferimento è all’inchiesta su una presunta attività illecita di smaltimento di scarti di accarierie – e relativi dati sugli accertamenti ambientali – che sarebbero stati depositati su un vasto terreno nella zona industriale Dugara, alle porte di Brescello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
