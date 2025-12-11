Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello nuovo presidente del Parco delle Madonie

Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, è stato ufficialmente insediato come nuovo presidente del Parco delle Madonie. La nomina, avvenuta su proposta dell’assessore al territorio e ambiente Giusi Savarino e approvata dalla Giunta regionale Schifani, segna un importante cambiamento di leadership per l’area protetta.

