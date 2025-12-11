Il Sicilia Express raddoppia le corse per tornare nell' Isola a Natale | biglietti in vendita dal 13 dicembre
Il Sicilia Express amplia i suoi servizi natalizi, raddoppiando le corse per facilitare il viaggio verso l’Isola durante le festività. I biglietti saranno disponibili dal 13 dicembre, offrendo maggiori possibilità ai siciliani residenti al Nord di tornare a casa durante il periodo natalizio con servizi più frequenti e comodi.
Raddoppia il "Sicilia Express". Il treno che consente di raggiungere l'Isola durante le festività natalizie aumenta il numero di corse per rispondere richiesta dei viaggiatori siciliani residenti al Nord. Due le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre e due quelle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Miniserie Netflix in cinque episodi, "Sicilia Express" usa il teletrasporto dentro un cassonetto per raccontare in chiave comica e natalizia la distanza Nord-Sud, le famiglie divise, le carenze di infrastrutture e sanità, pungolando luoghi comuni e politica. La rubric - facebook.com Vai su Facebook
Miniserie Netflix in cinque episodi, Sicilia Express usa il teletrasporto dentro un cassonetto per raccontare in chiave comica e natalizia la distanza Nord-Sud, le famiglie divise, le carenze di infrastrutture e sanità, pungolando luoghi comuni e politica. La rubrica Vai su X
Sicilia Express, per Natale 2025 le corse raddoppiano: da Torino all'isola c'è posto per 1100 passeggeri - Tariffe comprese fra i 25 e i 30 euro, a partire dalle 12 di sabato 13 dicembre. Segnala torino.corriere.it
Torna il “Sicilia Express”: raddoppiano le corse per le festività natalizie. Biglietti in vendita dal 13 dicembre - it, oltre che attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, tra cui app, biglietterie e ... siracusanews.it scrive