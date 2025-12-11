Il senatore si sente male e vomita in Aula il video shock | panico in diretta

Durante la seduta parlamentare del 10 dicembre in Francia, un evento inatteso ha generato scalpore: il senatore si è sentito male e ha vomitato in Aula, suscitando panico tra i presenti. Il video dell'accaduto ha fatto rapidamente il giro dei media, portando l'attenzione sull'episodio insolito che ha interrotto temporaneamente i lavori parlamentari.

Un episodio insolito ha attirato l’attenzione dei media francesi nella serata di mercoledì 10 dicembre, quando il Parlamento francese è stato costretto a una breve sospensione dei lavori. Il protagonista dell’evento è stato il senatore comunista Pierre Ouzoulias, 61 anni, colto da un improvviso malore mentre si trovava sul podio del Senato, intento a presiedere la sessione. Secondo quanto riferito dai testimoni, il politico ha cominciato a vomitare su se stesso, sorprendendo colleghi e assistenti. L’episodio ha generato momenti di imbarazzo in aula, ma non ha causato feriti né complicazioni mediche immediate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il senatore si sente male e vomita in Aula, il video shock: panico in diretta

NINNA NUOTA IN PISCINA DI NOTTE - Ninna e Matti #shorts

Video NINNA NUOTA IN PISCINA DI NOTTE - Ninna e Matti #shorts Video NINNA NUOTA IN PISCINA DI NOTTE - Ninna e Matti #shorts

Cerca Video Caricamento del Video...

Dal nostro grano Senatore Cappelli, macinato a pietra come una volta, nasce una pasta che profuma di terra, tradizione e pazienza. Una qualità che si sente già al primo assaggio. Un viaggio di gusto che parte dal campo e arriva al piatto.” #granosiciliano - facebook.com Vai su Facebook

Francia, il senatore prende la parola in aula ma si sente male e si vomita addosso. La spiegazione sui social – Il video - Le rassicurazioni di Pierre Ouzoulias sui social: «Soffro di una condizione genetica chiamata sindrome di Gilbert. Da msn.com