il sassuolo oltre berardi a san siro impresa possibile

Il Sassuolo si prepara alla sfida di domenica contro il Milan a San Siro, un appuntamento che rappresenta la 25ª edizione del ‘derby di Giorgio Squinzi’. Nonostante una recente a volte altalenante, i neroverdi cercano di andare oltre i propri limiti, puntando a un’impresa che potrebbe riscrivere le aspettative e rafforzare la loro posizione in campionato.

di Stefano Fogliani SASSUOLO C'è un curioso paradosso che accompagna il Sassuolo verso la gara che lo attende domenica a San Siro, opposto al Milan per quella che è l'edizione numero 25 del cosiddetto 'derby di Giorgio Squinzi' e che ha visto l'ultima vittoria neroverde nel gennaio del 2023. E attiene a Domenico Berardi, la cui assenza toglie al Sassuolo molto più di quanto al Milan toglierà quella di Leao, altra 'star' obbligata al forfait. Perché il fantasista calabrese, costretto ai box da un infortunio che lo restituirà a Fabio Grosso solo a gennaio, contro il Milan ha giocato 20 gare in carriera, segnandogli 11 gol e fornendo 7 assist (contro nessuna delle squadre attualmente in A ha fatto meglio) e perché Berardi, proprio contro il Milan, anche allora allenato dall'ex Massimiliano Allegri, realizzò i 4 gol che scrissero una vittoria epica, un 4-3 che resta tuttora negli annali sassolesi.