Il salernitano Nunzio Coraggio presidente di Confindustria Bulgaria
Il salernitano Nunzio Coraggio è stato eletto presidente di Confindustria Bulgaria durante un'assemblea tenutasi a Sofia martedì 9 dicembre. Con questa nomina, rafforza il ruolo delle imprese italiane in Bulgaria, contribuendo allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi e promuovendo iniziative di collaborazione e crescita nel contesto internazionale.
Martedì 9 dicembre a Sofia il salernitano Nunzio Coraggio è stato eletto presidente di Confindustria Bulgaria. “A nome mio e degli associati a Confindustria Salerno – dichiara Antonio Sada, presidente di Confindustria Salerno – esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Nunzio Coraggio alla Presidenza di Confindustria Bulgaria. La sua lunga esperienza associativa gli consentirà di proseguire l’ottimo lavoro già svolto da Vice Presidente e di continuare ad ottenere importanti successi. Nunzio Coraggio è un Socio storico di Confindustria Salerno, dove ha ricoperto e ricopre cariche associative, e questo ulteriore prestigioso incarico rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
