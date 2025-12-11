Il ritorno di Satinine porta a Milano una nuova idea di profumeria d’autore

Satinine torna a Milano con una nuova proposta di profumeria d’autore. La storica maison milanese riapre con Officina, uno spazio che unisce artigianato, memoria e innovazione olfattiva, offrendo un’esperienza unica nel mondo delle fragranze di alta qualità.

La storica maison milanese riapre con Officina uno spazio che intreccia artigianato memoria e ricerca olfattiva. La storia di Satinine attraversa più di un secolo di profumeria milanese e torna oggi a respirare nel cuore della città in Via Giuseppe Mengoni dove si apre un nuovo capitolo dedicato alla creatività e alla cultura del profumo. Fondato nel 1883 da Lorenzo Usellini il laboratorio ha rappresentato per decenni una delle voci più originali nella scena olfattiva locale capace di sperimentare osservare la natura e trasformare le materie prime italiane in fragranze d’autore. Il rientro di Satinine nella vita cittadina non è solo un gesto di continuità storica. 🔗 Leggi su 361magazine.com