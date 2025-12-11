il riarmo del Giappone un banco di prova per l’ordine internazionale

Il riarmo del Giappone rappresenta un importante banco di prova per l’ordine internazionale, inserendosi in un contesto di trasformazioni geopolitiche e tensioni globali. Parallelamente, si assiste a una crescente presenza di governi e forze politiche neofasciste, che mettono alla prova i principi di stabilità e sicurezza nelle relazioni internazionali.

Il mondo sta vivendo, tra cambiamenti epocali ed inerzie del passato, una chiara riemersione di governi e forze politiche neofasciste. In Europa, nelle Americhe e in Giappone, il ritorno o il riemergere di queste forze viene spesso (almeno in Italia) trascurato soprattutto da chi non ha una seria conoscenza storica del fenomeno. Dal laboratorio italiano fino ad esperienze sparse nei vari continenti, il fascismo non è mai stato una parentesi della storia, bensì un fenomeno politico che ha avuto una genealogia che dura fino ai giorni nostri. Illuminante, nella sua accurata e densa riflessione al riguardo, è il volumetto dal titolo " Il fascismo non è mai morto ", uscito recentemente in Italia per Dedalo e scritto dal professore Luciano Canfora.

