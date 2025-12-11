Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano l’arrivo del loro secondo figlio, confermando la crescita della famiglia. La notizia è stata condivisa attraverso una foto su Instagram, in cui la coppia appare felice sul divano con la loro prima figlia, Aria Rose. Un momento di gioia che segna un nuovo capitolo nella vita dei due.

La famiglia Leotta-Karius si allarga. A rivelarlo è una foto pubblicata su Instagram dal portiere, in cui la coppia posa sul divano insieme alla figlia Aria Rose. L’immagine, resa ancora più calda dalle luci e dalle decorazioni natalizie, accompagna la didascalia: «Per Natale non avremmo potuto chiedere un regalo più bello», scrive Karius, lasciando parlare la gioia del momento. Nella stessa caption aggiunge anche: «Aria diventerà una sorella maggiore e il nostro cuore è pronto ad amare entrambe». Una frase che racconta la semplicità di un annuncio fatto in famiglia, senza clamore, ma con lo spazio che meritano le emozioni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it