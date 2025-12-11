Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio

Il lieto annuncio di Diletta Leotta e Loris Karius conquista il cuore dei fan: la coppia attende il loro secondo figlio. La dolce scoperta arriva attraverso una foto su Instagram, in cui si vede la famiglia allargata, con la piccola Aria Rose e tanta gioia. Un momento speciale che segna un nuovo capitolo nella loro vita, celebrato con semplicità e amore condiviso sui social.

© Gravidanzaonline.it - «Il regalo più bello»: Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio La famiglia Leotta-Karius si allarga. A rivelarlo è una foto pubblicata su Instagram dal portiere, in cui la coppia posa sul divano insieme alla figlia Aria Rose. L’immagine, resa ancora più calda dalle luci e dalle decorazioni natalizie, accompagna la didascalia: «Per Natale non avremmo potuto chiedere un regalo più bello», scrive Karius, lasciando parlare la gioia del momento. Nella stessa caption aggiunge anche: «Aria diventerà una sorella maggiore e il nostro cuore è pronto ad amare entrambe». Una frase che racconta la semplicità di un annuncio fatto in famiglia, senza clamore, ma con lo spazio che meritano le emozioni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it Leggi anche: «Il regalo più bello»: Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio Leggi anche: «Il regalo più bello»: Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio; Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio; Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio; Diletta Leotta | Aspetto un bimbo Non potevo desiderare un regalo più bello per Natale. Diletta Leotta incinta del secondo figlio: «Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello» - La conduttrice sportiva ha annunciato la sua seconda gravidanza postando una foto in cui il marito Loris Karius le accarezza il pancino mentre lei abbraccia la primogenita Aria: «I nostri cuori sono p ... vanityfair.it

Diletta Leotta annuncia di essere di nuovo incinta: "Regalo più bello" - La conduttrice, insieme al marito Loris Karius e alla piccola Aria, ha condiviso la notizia con un post su Instagram Un Natale speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. tg24.sky.it

Diletta Leotta è di nuovo incinta: “Non potevamo desiderare regalo più bello” - Diletta Leotta ha annunciato la sua seconda gravidanza, con un tenero post su Instagram: la prima foto di famiglia in quattro col pancione. dilei.it

Il Natale è più bello quando il regalo è quello giusto! Info: 0376.604766, WhatsApp 333.1320046 e/o DM. #modagiovaneabbigliamento #shopping #ideeregalo #natale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.