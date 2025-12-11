Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio

Il lieto annuncio di Diletta Leotta e Loris Karius conquista il cuore dei fan: la coppia attende il loro secondo figlio. La dolce scoperta arriva attraverso una foto su Instagram, in cui si vede la famiglia allargata, con la piccola Aria Rose e tanta gioia. Un momento speciale che segna un nuovo capitolo nella loro vita, celebrato con semplicità e amore condiviso sui social.

La famiglia Leotta-Karius si allarga. A rivelarlo è una foto pubblicata su Instagram dal portiere, in cui la coppia posa sul divano insieme alla figlia Aria Rose. L’immagine, resa ancora più calda dalle luci e dalle decorazioni natalizie, accompagna la didascalia: «Per Natale non avremmo potuto chiedere un regalo più bello», scrive Karius, lasciando parlare la gioia del momento. Nella stessa caption aggiunge anche: «Aria diventerà una sorella maggiore e il nostro cuore è pronto ad amare entrambe». Una frase che racconta la semplicità di un annuncio fatto in famiglia, senza clamore, ma con lo spazio che meritano le emozioni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

