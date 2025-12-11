Il regalo più bello | Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il loro secondo figlio

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano con gioia l'arrivo del loro secondo figlio. La coppia, già genitori di Aria Rose, ha condiviso la notizia attraverso una foto su Instagram, immortalando un momento di intimità e felicità in famiglia.

La famiglia Leotta-Karius si allarga. A rivelarlo è una foto pubblicata su Instagram dal portiere, in cui la coppia posa sul divano insieme alla figlia Aria Rose. L'immagine, resa ancora più calda dalle luci e dalle decorazioni natalizie, accompagna la didascalia: «Per Natale non avremmo potuto chiedere un regalo più bello», scrive Karius, lasciando parlare la gioia del momento. Nella stessa caption aggiunge anche: «Aria diventerà una sorella maggiore e il nostro cuore è pronto ad amare entrambe». Una frase che racconta la semplicità di un annuncio fatto in famiglia, senza clamore, ma con lo spazio che meritano le emozioni.

Diletta Leotta annuncia di essere di nuovo incinta: "Regalo più bello" - La conduttrice, insieme al marito Loris Karius e alla piccola Aria, ha condiviso la notizia con un post su Instagram Un Natale speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. tg24.sky.it

