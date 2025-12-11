Il Real Madrid perde col City ma i giocatori sono con Xabi Alonso La parola d’ordine di Florentino è pazienza
Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il Real Madrid si stringe attorno a Xabi Alonso, confermando la fiducia del club. Florentino Perez ribadisce l’importanza della pazienza per affrontare il percorso di crescita della squadra, mantenendo saldo il legame tra i giocatori e il tecnico in un momento di riflessione e ricostruzione.
La parola d’ordine al Madrid è “pazienza”. La sconfitta contro il Manchester City è servita per ricompattare l’ambiente nel nome di Xabi Alonso. Quanto accaduto nello spogliatoio riportato dalla stampa iberica racconta di giocatori che si sono stretti al loro tecnico per svoltare la stagione. In Champions, a due giornate dalla fine del girone unico, il Real è settimo con 12 punti come Inter, Atletico e Liverpool. A cavallo tra la zona che vale gli ottavi e i playoff dall’ottava alla ventiquattresima piazza. Nella Liga è secondo con quattro punti da recuperare dal Barcellona. La parola d’ordine al Real Madrid è pazienza con Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
