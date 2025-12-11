Il re dell' House Music Tedd Patterson alla discoteca Hype

L’Hype Discoteca di Castel Volturno si appresta ad accogliere una delle icone più rispettate dell’House Music: Tedd Patterson. Con una carriera ricca di successi come DJ, producer e remixer, Patterson rappresenta l’essenza stessa del genere. L’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati, pronti a vivere un’esperienza musicale unica.

