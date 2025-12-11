Il rapporto tra Italia e Usa va oltre le semplici ricorrenze Parola di Anita McBride

Il rapporto tra Italia e Stati Uniti è caratterizzato da una lunga storia di amicizia e collaborazione. Secondo Anita McBride, questa connessione va oltre le celebrazioni, riflettendo un legame profondo che si manifesta attraverso scambi culturali, scientifici e sociali. La firma del Memorandum con America250 rappresenta un’importante occasione per riconoscere e rafforzare questa relazione.

L'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha definito la firma del Memorandum con America250 "Un'occasione per celebrare l'amicizia profonda che unisce Italia e Stati Uniti e il contributo che il nostro Paese ha dato alla formazione dell'identità americana, dalla storia dell'emigrazione agli ambiti culturali, scientifici e sociali". Un impegno che, ha spiegato, "si tradurrà in un vero e proprio programma italiano per il 2026" – anno che si prospetta densissimo per gli Usa, che ospitano dai Mondiali di Calcio al G20. È da questa impostazione che ha preso forma la cerimonia svoltasi ieri a Villa Firenze, dove Peronaci e la presidente di America250, Rosie Rios, hanno siglato il Memorandum of Understanding che formalizza la cooperazione tra Roma e Washington in vista delle celebrazioni del 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza.

