Il rapporto dell' osservatorio di Con i bambini racconta il disagio giovanile superando le letture stigmatizzanti | solo conoscendo a fondo le periferie sarà possibile ridurre i divari educativi e sociali e anche affrontare gli allarmi da prima pagina

N el nostro Paese parlare di giovani e periferie significa dare l'allarme: dai maranza al fenomeno baby gang, il dibattito pubblico fa proprio il tema solo in un clima emergenziale e di allarmismo, complici informazioni frammentarie e pochi indicatori affidabili. Ma le cose, anche rispetto alla questione dei comportamenti violenti tra adolescenti, sono più complesse. Lo racconta il nuovo rapporto dell'osservatorio Con i bambini, realizzato nell'ambito della campagna Non sono emergenza: anche i giovani delle baby gang e i cosiddetti maranza non possono essere liquidati come un'emergenza, contro la quale agire con il pugno duro.

