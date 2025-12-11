Il raddoppio della Tobin tax in manovra | perché il governo vuole aumentarla e chi dovrà pagarla

Il governo Meloni sta pianificando un aumento della Tobin tax come misura chiave per reperire risorse finanziarie nella manovra 2026. La decisione mira a rafforzare le coperture economiche necessarie per affrontare le sfide fiscali e finanziare le priorità dell'esecutivo, coinvolgendo direttamente alcune categorie di contribuenti.

Il governo Meloni è alla ricerca di coperture economiche per sciogliere gli ultimi nodi legati alla manovra 2026. La legge più importante dell'anno è ferma in Senato e i parlamentari non hanno ancora iniziato le prime votazioni sugli emendamenti. Per garantire alcune delle modifiche auspicate dai. 🔗 Leggi su Today.it