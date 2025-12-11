Il raddoppio della Tobin tax in manovra | perché il governo vuole aumentarla e chi dovrà pagarla
Il governo Meloni sta pianificando un aumento della Tobin tax come misura chiave per reperire risorse finanziarie nella manovra 2026. La decisione mira a rafforzare le coperture economiche necessarie per affrontare le sfide fiscali e finanziare le priorità dell'esecutivo, coinvolgendo direttamente alcune categorie di contribuenti.
Il governo Meloni è alla ricerca di coperture economiche per sciogliere gli ultimi nodi legati alla manovra 2026. La legge più importante dell'anno è ferma in Senato e i parlamentari non hanno ancora iniziato le prime votazioni sugli emendamenti. Per garantire alcune delle modifiche auspicate dai.
Si va verso una soluzione del nodo dei dividendi nella manovra. Secondo quanto si apprende, l'obiettivo a cui il Mef sta lavorando è di evitare la doppia tassazione. Per compensarne il costo si punterebbe ad un raddoppio della Tobin tax allo 0,4%.
Tobin Tax raddoppiata in Manovra per evitare le cedole, i rischi per l'Italia - Il Governo punta al raddoppio della Tobin Tax in Manovra per coprire il costo dell'abolizione della doppia tassazione sui dividendi.
Manovra 2026, stretta finale: tassa di 2 euro sui pacchi e raddoppio della Tobin Tax - Caccia alle coperture in Legge di Bilancio: nel mirino trading, acquisti online extra-