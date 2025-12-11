Il racconto di Roman sopravvissuto a 11 anni da un attacco missilistico in Ucraina L’interprete non riesce a trattenere le lacrime – Il video
Roman, un ragazzino di 11 anni, condivide la sua testimonianza di sopravvivenza a un attacco missilistico in Ucraina. Il video, carico di emozione, mostra il suo racconto mentre ricorda quei momenti drammatici e le conseguenze di un conflitto che ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia.
«Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma. L’ultima volta che ho potuto salutarla. L’ho vista schiacciata sotto le pietre, e vedevo solo i suoi capelli. Li ho accarezzati e ho iniziato a scavare. Sono stato in coma 100 giorni, ho subito 36 operazioni e quasi tre anni di cure». Questo il racconto dell’undicenne ucraino Roman Oleksiv, di Lviv, al Parlamento europeo. Un intervento toccante, tanto che una interprete presente in sala non è riuscita a trattenere le lacrime. 🔗 Leggi su Open.online
il pianista ( the pianist) è un film del 2002 diretto da Roman Polanski, con protagonista adrien Brody. La trama è tratta dal racconto di quanto vissuto da szpilman dallo scoppio della seconda guerra mondiale con l'invasione della Polonia da parte delle truppe t - facebook.com Vai su Facebook
Aereo caduto in India, il racconto del sopravvissuto: «Ero seduto accanto a mio fratello, mi sono risvegliato circondato dai morti» - Si chiama Vishwas Kumar Ramesh ed è l'unico sopravvissuto alla schianto aereo che nelle scorse ore ha coinvolto un Boeing 787 della compagnia Air India: l'incidente ha causato centinaia di morti. Da ilmattino.it