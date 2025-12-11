Il progetto Nuova Ambrosiana va avanti
"Il "progetto Nuova Ambrosiana" sta andando avanti. Nelle scorse settimane abbiamo organizzato una serie di partite amichevoli, coinvolgendo diversi giovanissimi. Stiamo continuando a lavorare e nel 2026 dovrebbero esserci novità positive". L’avvocato Francesco Magnini, esponente del gruppo di ex-giocatori dell’Ambrosiana intenzionati a ricostituire lo storico sodalizio del calcio giovanile pratese, ha così fatto il punto sul progetto che si pone l’obiettivo di rifondare quell’Ambrosiana che non esiste più da ormai due decenni. Una delle società calcistiche più antiche di Prato, visto che è stata fondata nel 1952 e ha visto crescere generazioni di pratesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
