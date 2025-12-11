Il progetto definitivo del Ponte presentazione al Consiglio degli Ingegneri

Ieri, presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si è svolta la presentazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, alla presenza del Presidente del CNI. L'incontro ha illustrato le principali caratteristiche e le fasi future dell'opera, suscitando attenzione e interesse tra gli ingegneri e le istituzioni coinvolte.

Il nodo cruciale, secondo l'Osservatorio, è la scadenza del 31 dicembre. I computi metrici e il Quadro economico del progetto definitivo sono calcolati con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2024, la cui validità scade alla fine dell'anno - facebook.com Vai su Facebook

