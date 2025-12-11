Il processo per stalking che vedeva coinvolto Morgan e l' ex Angelica Schiatti non si farà Accolte le ragioni del cantautore che ha risarcito la donna

Il procedimento legale che vedeva coinvolto Morgan, noto cantautore italiano, e l'ex Angelica Schiatti, per stalking e diffamazione, è stato sospeso. Le ragioni dell'artista sono state accolte, e Morgan ha provveduto a risarcire l'ex compagna. Di conseguenza, il processo non proseguirà, segnando la conclusione di questa vicenda giudiziaria.

È stato sospeso il procedimento che vedeva Morgan (nome d'arte di Marco Castoldi) imputato per stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti, sua ex. Il Tribunale di Lecco ha ritenuto «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa. La sospensione del processo ruota tutta attorno alla questione della legittimità costituzionale e all'applicazione dell' articolo 162-ter del Codice penale, in base al quale un reato può essere estinto nel caso in cui l'accusato risarcisca la parte offesa.

