Il principino è diventato regale | De Ketelaere è l’anima della nuova Atalanta

Charles De Ketelaere ha assunto un ruolo di rilievo all’interno dell’Atalanta Bergamasca Calcio, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Cresciuto nel Club Brugge, dove è diventato il simbolo della sua città natale, ora si afferma come protagonista nel campionato italiano, portando entusiasmo e talento alla sua nuova squadra.

Bergamo. Una vita a tinte nerazzurre. Quelle del Club Brugge, il club in cui è cresciuto, massimo rappresentante della sua città di nascita. E poi quelle dell' Atalanta, la squadra che lo ha fatto tornare grande, che lo sta consacrando mai come in questo periodo, con cui ha raggiunto le 118 presenze. Ne mancano ancora un paio, poi Charles De Ketelaere raggiungerà quota 120, eguagliando i gettoni collezionati con il suo Brugge. "Suo", sì, perché Charles avrà per sempre un rapporto speciale con chi lo ha fatto diventare un calciatore professionista. Ma è a Bergamo che il classe 2001 sta diventando sempre più forte, sempre più regale.