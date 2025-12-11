Il presepe monumentale di Nicolò Giuliano esposto nella hall arrivi dell' aeroporto

Nell'atrio arrivi dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo torna il presepe monumentale in ceramica realizzato dal maestro Nicolò Giuliano. Un'opera suggestiva che arricchisce l'accoglienza, unendo arte e tradizione natalizia per creare un'atmosfera speciale per i visitatori.

Torna all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo il presepe monumentale in ceramica del maestro Nicolò Giuliano. L’opera si trova esposta nella hall arrivi del terminal passeggeri e quest’anno ha un grande albero di ulivo di colore verde acceso a simboleggiare la pace. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

