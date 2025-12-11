Il Premio Marco Melani a Dario Argento
Il Premio Marco Melani alla carriera sarà assegnato a Dario Argento, celebre regista italiano riconosciuto a livello internazionale. La cerimonia di consegna si terrà ad Arezzo sabato 13 dicembre alle ore 21, durante la diciannovesima edizione del prestigioso evento.
Arezzo, 11 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, uno tra i più acclamati registi italiani nel mondo, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, diciannovesima edizione, in una cerimonia che si terrà sabato 13 dicembre ore 21.30 (ingresso libero) presso il cinema teatro Masaccio a S an Giovanni Valdarno (Arezzo). Il premio sarà ritirato dalla figlia Fiore Argento, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’Assessore alla cultura Fabio Franchi. Durante la premiazione anche un intervento video da parte di Dario Argento. Il programma della tre giorni (12-14 dicembre) prevede incontri e le proiezioni di: “Quattro mosche di velluto grigio”, “Suspiria” e “Profondo rosso”, recentemente rieditati in 4K; il documentario Profondo Argento e una tavola rotonda di studiosi dell’universo Argento, affiancata da un incontro dedicato alla storica rassegna “Ladri di cinema”, ideata da Marco Melani, e dalla proiezione speciale di “Ultimo tango a Parigi”, film particolarmente caro a Melani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
