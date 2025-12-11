Il premio ' Donato Menichella' all' imprenditore del Gruppo Megamark Giovanni Pomarico

Martedì 16 dicembre alle 18, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ospiterà la cerimonia di consegna del premio ‘Donato Menichella’ a Giovanni Pomarico del Gruppo Megamark, nell’ambito delle ‘Giornate Economiche del Mezzogiorno’. L’evento, alla sua undicesima edizione, si concentra sui temi dello sviluppo economico del Sud Italia.

