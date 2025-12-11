Il Pnrr e i progetti di ristrutturazione delle scuole l’allarme dei sindaci | Non sappiamo se i nostri ragazzi riusciranno a tornare in classe a settembre 2026

Il Pnrr ha portato importanti investimenti nella riqualificazione delle scuole italiane, favorendo progetti di ristrutturazione e nuove costruzioni. Tuttavia, i sindaci esprimono preoccupazione riguardo ai tempi di realizzazione, mettendo in dubbio la possibilità di garantire il ritorno in classe degli studenti entro settembre 2026.

Grazie ai fondi arrivati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, molte scuole italiane hanno avviato interventi di ristrutturazione o costruzione di strutture più moderne. Un’opportunità per rinnovare strutture spesso obsolete se non addirittura poco sicure. Ma cosa accade quando, dopo la demolizione, i lavori si fermano a causa di ritardi, inadempienze o fallimenti delle ditte appaltatrici? «Ci sono situazioni che ci stanno allarmando: con l’attuazione del Pnrr, rischiamo di vedere fallire diversi di questi progetti, con ricadute pesantissime sulle spalle dei sindaci. A loro rivolgiamo la nostra attenzione». 🔗 Leggi su Open.online

