Il piccolo cervo topo e altri cinque animali più monogami di noi | la classifica in uno studio
Uno studio dell'Università di Cambridge analizza la monogamia tra mammiferi, confrontando 35 specie. I risultati evidenziano che l'uomo, con circa il 66% di fratelli condividono entrambi i genitori, si colloca tra i mammiferi più monogami. Tra le specie più fedeli, spicca il
Cervo topo, misterioso, timido e solitario abitante delle radure - Il chevrotain, (famiglia Tragulidae), detto anche cervo topo, una qualsiasi delle circa 10 specie di piccoli mammiferi ungulati dalla struttura delicata che costituiscono la famiglia Tragulidae ... Riporta esquire.com
Rarissimo 'topo-cervo' avvistato dopo 30 anni in Vietnam VIDEO - I minuscoli zoccoli che saltellano tra i sassi, il naso appuntito che rovista tra le foglie a terra, e poi gli occhi neri che per qualche istante fissano con curiosità la telecamera: ecco le immagini ... Si legge su ansa.it