Il piano di pace a ostacoli | l' ultima ipotesi sul tavolo è una soluzione coreana
Il tentativo di trovare una soluzione duratura al conflitto in Ucraina si scontra con numerosi ostacoli. Tra le proposte emergenti, spicca quella di una
La chiave, l'unica possibile, è il compromesso. Ma un compromesso reale e sostenibile per fermare la guerra in Ucraina non è possibile se ad accettarlo non sono (almeno) in due. E così, se l'Ucraina sembra disposta a concessioni, Putin al contrario pare inamovibile nelle sue convinzioni. Ma qualcosa si muove e le proposte di accordo si incrociano tra veti, passi in avanti e stop irremovibili, sotto la regia degli Stati Uniti ma anche di un'Europa che cerca di alzare la testa. Dopo il piano in 28 punti, stipulato di fatto da Mosca, poi diventato in 20 dopo l'intervento ucraino spalleggiato da Bruxelles e soci, ecco che si cerca, appunto, un potenziale compromesso che sancisca una sintesi di posizioni apparentemente inconciliabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
