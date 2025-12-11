Il pianista Ciro Longobardi interpreta Olivier Messiaen | l’evento nella Sala Perriera dei Cantieri alla Zisa
Il concerto del pianista Ciro Longobardi, dedicato a Olivier Messiaen, si svolge alla Sala Perriera dei Cantieri alla Zisa. L’evento mette in luce il legame tra musica, ornitologia e teologia, temi cari al compositore francese, che vedeva negli uccelli i più grandi musicisti creati da Dio. Un’occasione unica per esplorare le profonde connessioni tra natura e spiritualità.
Ornitologia e teologia, due discipline profondamente diverse per approccio e metodo, ma non per il grande compositore francese Olivier Messiaen (1908-1992) che considerò sempre gli uccelli come i più grandi musicisti creati da Dio sulla terra. Sin dagli inizi degli anni ’50 del secolo scorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
